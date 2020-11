Mediante su cuenta de Instagram, el ex integrante de ‘Exporto Brasil’, Thiago Cunha, reveló a sus seguidores que sufrió una parálisis facial en plena pandemia pero ya se viene recuperando.

Según contó, se dio cuenta que un día la parte derecha de su rostro no reaccionaba y no sentía su paladar. Luego de unas horas fue al médico y le indicó que había sufrido una parálisis, catalogada como leve y tratable.

El también ex integrante de “Esto es guerra” afirmó que se sometió a un tratamiento de acupuntura. “Hoy fue mi primera sesión de acupuntura, se supone que serán unas cuatro. Hay que tener pensamientos y acciones positivos, sí se puede y a seguir adelante”, señaló.

Del mismo modo, afirmó que iba a mostrar todos sus tratamientos para concientizar a sus seguidores sobre el tema. “Si me pasó conmigo, puede pasar contigo y no me gustaría que pases lo mismo. Yo desperté un día y tenía la cara paralizada, el ojo cerrado y la boca cayendo, y no quiero que te desesperes con eso”, comentó.

También agradeció a sus seguidores por los mensajes de amor que recibió en redes sociales. “La idea de todo esto es hablar con el propósito de enseñar lo difícil que puede ser, pero también mostrar las acciones positivas que tienes que hacer. Hay gente que se dio el tiempo para hablarme, darme consejos, se pasaron, los agradezco”, concluyó.

Thiago Cunha habla de la parálisis facial que sufrió

VIDEO RECOMENDADO

Gian Piero Díaz se molesta con Patricio Parodi

Gian Piero Díaz se molesta con Patricio Parodi