Falta poco para uno de los shows más esperados del año. La cantante noruega Aurora llega a Lima en los próximos días y la productora Move Concerts, reveló el nombre de la artista que abrirá el show: se trata de Thea Wang, la música noruega que también abrió su gira en Europa.

Thea comenzó su viaje musical estudiando jazz-vocal y antes de Aurora realizó una gira con Sigrid y Konradsen. La cantautora nacida en Bergen tiene algo maravillosamente único en su música. Su álbum debut «While He Is Still Asleep» fue lanzado en MADE Records y recibió grandes críticas de BT, P3, VG y la prensa internacional.

El sonido de la artista escandinava nos invita a descubrir un fascinante universo de tranquilidad, que contiene historias cortas sobre el amor, el dolor, la añoranza y la soledad.

“Este álbum son pequeñas novelas sobre diferentes personas que conocí, personas que conozco, personas que no conozco y algunas historias propias de vida”, comenta en entrevistas recientes.

Thea Wang llega como parte de la gira de la cantante Aurora, quien triunfa con sus letras profundas y una mágica voz que ha calado en millones de fans en todo el mundo. Así lo demostró, logrando vender todas las entradas para su primer concierto en Lima.

La compositora y cantante visitará Perú por primera vez para presentar su último trabajo The Gods We Can Touch y todos los éxitos que la han convertido en una de las estrellas musicales del momento.

Elogiada públicamente por artistas de la talla de Billie Eilish, Shawn Mendes y Katy Perry, los tres primeros trabajos musicales de la carrera de Aurora se centraron en temas que incluyen el capitalismo global, la crisis ambiental y lo que significa ser un humano en este mundo.

En su primera presentación en Lima, se escucharán grandes éxitos como “Runaway”, “Cure For Me”, “Running With the Wolves”, “Exist For Love”, “Queendom” y más. La cita es este 22 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.