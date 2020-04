Renata Flores Rivera solo tiene 19 años y cuenta con miles de suscriptores en su canal de YouTube. Desde pequeña empezó a interpretar conocidas canciones en quechua, tal como “The way you make me fell” de Michael jackson y más.

Sin embargo, hace más de un año, Flores empezó una exploración musical con el trap y el quechua. Es así que “The New York Times” decidió hablar del arte de Renata Flores llamándolo “transgresor y tradicional”.

“Esta mezcla de tradición y transgresión, rural y urbana, local y global ha impulsado a Flores, de 19 años, y a su música, al centro de un debate sobre la identidad en la región y la ha convertido en lideresa de una nueva generación de artistas que producen música contemporánea en quechua”, señala en uno de sus párrafos.

La cantante afirmó en la entrevista que no entendía por qué a sus compañeros les avergonzaba hablar en quechua en clase. Es así que con el paso de los años decide componer sus propias canciones y luego traducirlas con la ayuda de sus abuelas. Su objetivo siempre fue revalorar su idioma.

A través de sus redes sociales, la cantante agradeció la entrevista y anunció que pronto tendrá más música. “Una entrevista muy emotiva con @nytimes. El quechua en resistencia. Gracias por apoyarme, muy pronto más música y más quechua", se lee en la publicación.

En el video de “Trap + Quechua+ Tijeras”, el cual ha obtenido la atención del medio citado, se señala que Flores actúa con actitud desafiante y entre sus escenas aparecen estudiantes de la localidad pidiendo estudiar y cumplir sus sueños, tal como Flores Rivera lo hubiera hecho. "Munani musquyta... “Quiero soñar, Quiero estudiar. Quiero hablar”, se escucha.

Sin embargo, el arte no se detiene pese a la cuarentena. Hace una semana la cantante subió un nuevo cover en Quechua de la canción “Bellyache” de la estadounidense Billie Eilish, el cual ya tiene más de nueve mil vistas en YouTube.

