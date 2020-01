Thamara Gómez respondió fuerte y claro a Rodrigo González ‘Peluchín’, quien hace unos días compartió una fotografía del antes y después de la cantante, donde evidencia que ha cambiado muchísimo su aspecto físico.

Al respecto, Gómez se pronunció a través de su cuenta de Instagram y señaló que la imagen que Peluchín sacó del 'baúl de los recuerdos’ era nada más y nada menos de cuando era muy joven.

“Me da risa porque en ese tiempo era una niña, tenía 12 o 13 años. Hubo un tiempo que me engordé feo”, expresó. Thamara también aprovechó para confesar que solo se ha realizado dos intervenciones quirúrgicas.

“Las dos únicas operaciones que me he hecho ha sido la nariz y las ‘bubis’, la nariz que me la limaron un poco y las bubis que hace poco me operé”, agregó.

Asimismo, aconsejó a sus seguidoras no temer hacerse algunos ‘arreglitos’ para sentirse mejor con su estética. “Si tú trabajas y te sacas el ancho, cómprate la ropa que quieras y opérate lo que quieras”, expresó.

