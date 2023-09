Thamara Gómez habló fuerte y claro sobre las especulaciones que hay sobre si tiene un romance con Youna, la expareja de Samahara Lobatón. No solo negó el vínculo, sino que aclaró que se conocen hace varios años.

Como se recuerda, hace más de una semana Thamara y el barbero fueron captados divirtiéndose en una discoteca de Miami. A través de las historias de Youna, se les vio coreando canciones y pasando un buen rato en compañía de sus amigos.

Al respecto, la cantante de cumbia declaró que siempre han sido amigos: “nos encontramos en una discoteca y disfrutamos como los amigos que somos y ya. Así que no especulen cosas que no son. No hay ninguna posibilidad (de que sean más que amigos)”, dijo a Trome.

Cabe mencionar que las imágenes de ambos salieron a la luz días después de que Samahara oficializará su relación con Bryan Torres, romance que terminó fugazmente.

Thamara lanza ‘chiquita’ a Samahara

En otra oportunidad, la artista abrió una caja de preguntas en Instagram y respondió una duda en particular: “¿le faltarías el respeto a su madre por un hombre?”. A lo que la cumbiambera contestó: “en primer lugar, nunca le faltaría el respeto a la persona que me dio la vida, así yo tenga 40 o 50 años. Siempre seguirá siendo mi madre y mucho menos por un hombre. Madre y pareja son cosas diferentes, no tiene lógica”.

Con esto, le lanzó una ‘chiquita’ a la joven influencer, ya que Samahara y su madre, Melissa Klug, se enfrentaron varias veces por Bryan Torres. La hija de Abel Lobatón la criticó en público y le dejó en claro que no le importa su opinión, pues quien elige con quién estar es solo ella.





