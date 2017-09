Thamara Gómez afirma entre lágrimas que sufrió "ataques" por cuestionamientos sobre su sexualidad

Thamara Gómez no pudo más y respondió contundentemente. La integrante de la banda de cumbia 'Puro Sentimiento' señaló que sufrió "ataques" por parte de varias personas que cuestionaban su sexualidad en redes sociales.

Durante toda esta semana, estuvo circulando una supuesta fotografía en la cual se sugería que la cantante de 18 años no es mujer, sino, hombre.

Sin embargo, en una entrevista para el programa 'La banda del chino', Thamara Gómez afirmó que son "puras mentiras" los comentarios de ese tipo.

La joven señaló que "me han deseado la muerte, me han jalado el pelo, me han dicho fea y hasta incluso me han dicho que soy hombre". Gómez recordó estas duros episodios de su vida entre lágrimas.

A pesar de este hostigamiento mediático, la artista manifestó que "está enfocada en su trabajo" y reconoció que tanto ella, como sus compañeras, están "expuestas a muchos peligros".