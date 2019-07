Thaisa Leal responde críticas: "Soy la mejor ex del mundo"

Luego que Thaísa Leal, ex pareja de Paolo Guerrero, confirmara su presencia en la final de la Copa América que será disputada entre la selección peruana y su similar de Brasil, algunos detractores de la nutricionista brasileña han salido criticarla.

Este es el caso de una cibernauta que decidió cuestionarla a través de su cuenta de Instagram por supuestamente entrometerse en la relación que tiene actualmente el delantero nacional con la modelo Alondra García Miró.

"Paolo se va a casar con Alondra, para que quieres insistir y molestarlos ya das pena. Asúmelo y supéralo. Deja de molestarlos y trabaja, que pareces despechada", escribió una usuaria.

Sin embargo, lo sorprendente fue la divertida respuesta que Leal hizo esta crítica. Ella tomó con humor esta opinión y se calificó como "la mejor ex del mundo".

"Qué? Qué estoy haciendo? A quién estoy molestando? Jajaja creo que soy la mejor ex del mundo que no habla, no contesta, ni nada! Ay por favor.. yo respeto MUCHO a las personas, mismo que no me respeten. Y más que eso, ME respeto!!!", (SIC) respondió la brasileña.