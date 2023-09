Pese a que Bryan Torres desmintió su propio comunicado y aseguró que continuaba teniendo una relación con Samahara Lobatón, todo indica que el músico habría vuelto a distanciarse de la influencer.

Aunque la exchica reality defendió con uñas y dientes su nuevo romance e incluso se enfrentó a Melissa Klug por sus críticas al salsero, sorpresivamente ambos dejaron de seguirse en Instagram, lo que hace presumir que habrían vuelto a distanciarse.

Bryan Torres y Samahara Lobatón dejaron de seguirse en Instagram

A esto se suma que Bryan Torres ha publicado una serie de indirectas en la s últimas horas, con lo que deja en evidencia que estaría atravesando un buen momento en el ámbito amoroso.

“ Usted cosecha lo que siembre”, “No te preocupes que todo llega, todo termina y todo ocurre. Lo que es tuyo, te espera… y lo que no, se irá” , fueron los mensajes que el publicó este lunes 18 de setiembre.

Bryan Torres publica misteriosos mensajes (Foto: @bryan.jg.music)

Este presunto distanciamiento entre la pareja se da poco después que Samahara Lobatón expusiera el tamaño del miembro viril del salsero durante su participación en ‘La Casa de Magaly’.

“Chipi no, pero tampoco grande (¿Bryan la tiene como mazo) Grande, grande no me gusta. No lo disfrutas, normal, sí, normal, (es) comercial”, dijo entre risas.