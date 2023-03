Cuando todos pensaban que Tepha y Melissa Loza habían logrado resolver sus diferencias del pasado para retomar su relación de hermanas, se conoció que continúan distanciadas pese a la emotiva escena que protagonizaron en “Esto es Guerra” donde se pidieron perdón.

Tepha Loza estuvo como invitada en el podcast ‘COM F.M.’ y fue consultada sobre la actual relación con la chica reality. Ella terminó revelando que no son tan cercanas pese a su reconciliación, la cual fue televisada.

“Se dio esta iniciativa mía (de reconciliarse). Fue una época dura, sobre todo para mí porque fue alguien que siempre admiré y si se dio es porque pasa lo de Elías y ella dice unas palabras que me emocionó y yo no pensaba acercarme porque no sabía si hacerlo, pero sabía que ella no lo haría porque es una persona muy orgullosa. Fue lo que fluyó en el momento. le dije lo que le tenía que decir y ya y de ahí comenzamos a crear esta relación nuevamente, pero ahí quedó”, recordó la ex de Pancho Rodríguez.

Tepha Loza también confesó que pese a este intento de retomar su relación de hermanas, ahora no son tan cercanas y tampoco tiene un vínculo con sus sobrinas.

“Nos saludamos por fiestas, y todo bien. Es fuerte porque no es como que te peleas con tu amiga y te vuelves a amistar. En este caso es tu hermana”, lamentó la modelo.





