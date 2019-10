Johana Cubillas, hija de Teófilo, reveló lo que el exfutbolista le dijo a su madre cuando se enteró del proceso que estaban iniciando para que pagara todos los años que no pasó pensión de alimentos.

De no pagar los cerca de 100 mil soles, el ‘Nene’ podría ser extraditado de Estados Unidos, país donde residen.

“El mal padre es él. He intentado de todas la formas entablar una buena relación con él. Se ha burlado de mí. Él hizo lo que se le dio la gana con el Poder Judicial. Cuando mi mamá empezó el proceso, él le dijo: ‘¿Tú crees que me vas a ganar? No sabes con quién te estás metiendo’. Y, efectivamente me ha tomado casi 12 años”, señaló Johana en conversación con el programa ‘Mujeres al Mando'.

Asimismo, precisó que su padre estaba tranquilo pese a la sentencia del Poder Judicial en su contra, ya que tenía una relación de amistad con el exjuez Supremo César Hinostroza, quien es sindicado como cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y sobre quien pesan órdenes de prisión preventiva por este caso y por haber salido del país pese a que tenía una orden de impedimento para abandonar el Perú.

“Estoy segura que mi papá nunca imaginó que Hinostroza iba a salir del Poder Judicial. Por eso, él estaba tan seguro que no me iba a pagar un sol nunca. No entiendo cómo puede estar tan tranquilo”, aseveró.

El año pasado, IDL-Reporteros difundió un audio en el que Cubillas conversaba con Hinostroza buscando interceder en beneficio del prófugo exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos.