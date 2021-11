La familia de Octavio Ocaña, recordado por interpretar a Benito Rivers en la serie cómica “Vecinos” de Televisa, continúa conmocionada por la trágica muerte del actor, quien perdió la vida luego de protagonizar una persecución policial en México.

Bertha Ocaña, hermana de Octavio, utilizó su cuenta de Instagram para contar los dramáticos momentos que atraviesa su familia tras el deceso de su familiar, siendo la más afectada su madre Ana Lucía.

“Hoy tengo una madre muerta en vida, con el corazón quebrado, desolada sin aliento y sin ganas de seguir viviendo”, escribió la también actriz mexicana en sus historias de dicha red social.

Bertha Ocaña cuenta los dramáticos momentos que atraviesa su familia tras la muerte del actor. (Foto: ( Foto: Instagram /berthaocaa).

La joven también replicó varias publicaciones de los usuarios en las se lee la leyenda: “Justicia para Octavio”, demostrando así que ella también rechaza la versión de las autoridades, las cuales aseguran que el actor se disparó a sí mismo en la cabeza tras protagonizar una persecución policial.

Bertha Ocaña también le ha dedicado emotivas despedidas a Octavio, a quien llamaba cariñosamente “bebecito”.

“Nunca voy a volver a ser la misma de antes por qué te llevaste contigo un pedazo de mi vida, hoy no soy fuerte, hoy no me se defender de la vida tal vez hoy no estarías orgulloso de mi pero estoy segura que te vas a encargar de que mi vida se acomode y que este vacío y que este dolor vaya sanando”, es parte del mensaje que acompaña la foto familiar.

“Te amo, te amo y te amo y eres fuiste y siempre serás lo que más ame en la vida, no es un adiós mi bebé nos vemos en la eternidad mientras tanto no dejes de volar alto por qué tú solo sabes ser un grande y yo siempre voy a soñar con ser tan grande como tú”, finaliza la emotiva publicación.

Actor mexicano Octavio Ocaña fallece: ¿Qué es lo que se sabe de su misteriosa e inesperada muerte?

México inició este sábado con una lamentable noticia. El actor Octavio Ocaña, famoso por haber interpretado durante 16 años al querido Benito Rivers en la serie “Vecinos”, de Televisa, murió el viernes 29 de octubre de 2021 en extrañas circunstancias, en el municipio Cuautitlán Izcalli, en el estado de México.