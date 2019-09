[NOTA ACTUALIZADA]

El 'Valor de la Verdad’ de la actriz cómica transgénero Dayanita de este sábado inició. La participante contó con el apoyo de sus amigos Michelle Ovalle, Fátima Segovia, con quien trabaja, y su amigo Christian Blanco.

La integrante de 'El wasap de JB’ respondió las siguientes preguntas en el espacio que conduce Beto Ortiz.

1.- ¿Te has prostituído a los 12 años?

Respuesta: Sí. VERDAD

Dayanita comentó que se escapó en una lancha con destino a Iquitos. Luego regresó a su natal Pucallpa.

2.- ¿Te captaron dos proxenetas en una lancha que iba de Iquitos a Pucallpa?

Respuesta: Sí. VERDAD

“Me acerqué a estas dos personas y les pregunto a donde van y si me querían llevar”, indicó. “En Pucallpa ellos hablaron con su madre para que le diera el permiso. “Anda, pero si te pasa algo no me digas nada”, me dijo mi mamá”, explicó. Con engaños, le hicieron creer que trabajaría como niñera en Pisco. Estuvo un año secuestrada.

3.- ¿Te pegaba tu padre porque eres gay?

Respuesta: Sí. VERDAD

“Él decía que había traído al mundo a un hijo hombre y que yo no era su hijo”, explicó. Una vez le tiró un vaso en la cabeza y con un peine me rompió la cabeza cuando tenía 7 años. “Era una persona machista, y decía ‘tal como me crío mi padre, voy a criar a mis hijos’".

4.- ¿Te golpeaba tu padre en la calle?

Respuesta: Sí. VERDAD

Indica que habría recibido golpes casi veinte veces, entre cachetadas y jalones de orejas. “Si me quedaba dormida, me echaba agua, y si lloraba, me pegaba”, explicó.

5.- ¿Pensaste en matar a tu padre?

Respuesta: Sí. VERDAD

“Llegué a hacer un plan con mis tres primos. Quería echarle veneno para ratas en alguna de sus bebidas. Estaba cansada de sus golpes”, detalló.

6.- ¿Dejaste de ir al entierro de tu padre por falta de dinero?

Respuesta: Sí. VERDAD

“Me llamaron y mi papá me dijo ‘hijo, por favor, perdóname por todo el daño que te hice’, y le dije: ‘tranquilízate, vas a estar bien’. Sentí como si hubiera muerto cualquier persona. Fue una relación de amor y odio”, reveló la actriz cómica.

Indicó que gracias a su padre aprendió a trabajar, “aprendí a sacarme la mugre por un plato de comida”, agregó. No lo ha podido perdonar. “Ahora me duele que haya fallecido porque era la única persona que acompañaba a mi mamá”, respondió.

“Siento que me he curado, pero todavía queda una cicatriz”, acotó.

Llegó a la sexta pregunta y acumula mil soles.

7.- ¿Viste cómo tu padre le pegaba a tu madre?

Respuesta: Sí. VERDAD

“Fui testigo de todos los golpes. Agarró un leño prendido y se lo quiso meter por la espalda a mi mamá cuando estaba lavando, solo por no hacerle caso cuando la llamaba. A mi mamá la llevamos al hospital, le quemó toda la espalda", reveló Dayanita.

“Me usaba para robar. Cuando íbamos al mercado con una mochila abierta, disimulaba que me agarra y jalaba los productos y los metía. Una vez me empeñó por droga, me dijo que lo espere, que iba a comprar galletas y me dejó”, comentó.

8.- ¿Tuviste tu primer amor a los 10 años?

Respuesta: Sí. VERDAD

"Fue una ilusión, pero yo siento que me enamoré de un chico de 16, se llamaba Franco″, respondió.

9.- ¿Te has alimentado de comida de la basura?

Respuesta: Sí. VERDAD

“He sido independiente desde los 8 años. He dormido en la calle cuando no tenía dinero. Llegué a Lima pero no tenía donde estar, empecé a buscar trabajo, pero encontrar trabajo es muy difícil para una chica transexual".

Dayanita reveló que buscaba trabajo como mesera o ama de casa. "No tenía para comer, sale una señora de una carpintería con un taper, lo deja, abro y era cau-cau, y estaba caliente y empecé a comer”. Indicó que ha pasado hasta un día entero sin comer.

10.- ¿Fuiste cobradora de combi?

Respuesta: Sí. VERDAD

Dayanita bromeó sobre esa época en que trabajaba como cobradora.

11.- ¿Ganabas 400 soles como empleada del hogar?

Respuesta: Sí. VERDAD

“Trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Limpiaba primer y segundo piso, una casa completa. Solo hacía labores de limpieza”, explicó.

Llegó a la pregunta 11 y acumula 5 mil soles.

12.- ¿Has estado con un hombre de 62 años?

Respuesta: Sí. VERDAD

“Siempre me han gustado las personas mayores, he buscado cariño, protección, seguridad y que me puede complacer", sostuvo.

13.- ¿Te gusta Ángelo Fukuy?

Michell Ovalle tocó el botón rojo. Beto cambió la pregunta a ¿Has mantenido a alguna de tus parejas?

Respuesta: Sí. VERDAD

A dos parejas. “Por la primera pareja hice miles de cosas. El tercer mes discutimos y fue a buscar a su ex, corrí detrás de él y le dije que me perdone. Para que no vaya a buscar a su ex le dije que nos mudamos. Vendí mis cosas por 540 soles para poder pagar otro cuarto. Lo dejaba con llave para que no salga a buscar a su ex cuando me iba a trabajar. Le compré ropa y zapatos", contó.

14.- ¿Te gusta ser 'SorpreSheyla’?

Respuesta: Sí. VERDAD

Dayanita contó que representar ese personaje le ha ayudado a hacerse conocida.

15.- ¿Te capturó la policía porque robabas en un hotel?

Respuesta: Sí. VERDAD

“Esperé que la recepcionista se quede dormida para hacer mis fechorías. Agarré las llaves y hago bulla, la recepcionista sale pero me quedo callada. Empiezo a probar las llaves. En el segundo piso ingreso a una habitación y saco de la billetera 50 soles”, explicó. La policía llegó y ella había trepado a un árbol.

Terminó el tercer nivel y ha acumulado 10 mil soles.





[NOTA ORIGINAL]

Dayanita, la famosa actriz transgénero que forma parte del elenco de ‘El wasap de JB’, se sentará en el sillón rojo de ‘ El valor de la verdad ’, así lo dio a conocer el conductor Beto Ortiz.

A través de su cuenta de Instagram, Beto Ortiz compartió un breve avance, donde Dayanita cuenta algunos pasajes duros de su vida.

“Es Sorpresheyla. También es El Espartano. Pero sobre todo es la primera actriz cómica transexual del Perú y su historia de vida parece sacada de una película de Bollywood. Este sábado a las 10, Dayanita en El valor”, fue el mensaje con el que compartió el video.

La figura de Latina se presentó en “Válgame Dios” junto a Jorge Benavides, caracterizado como Ricardo Bolán, y confirmó que se sentará en el temido sillón rojo.

"Espero que después de que cuente toda la verdad, no me vayas a dejar de lado. Tengo miedo de que mis amigos me hagan la ley del hielo", declaró en su participación.

Dayanita es una de las más recientes y populares figuras del programa humorístico El Wasap de JB y este fin de semana contará su historia a Beto Ortiz.Proveniente de Pucallpa, a sus 21 años decidió dejar su calurosa tierra debido a problemas familiares con su padre, quien no aceptó su decisión de ser transexual. Por tal motivo, llegó a la capital en donde deslumbró por su gran sentido del humor.

PRIMERA ACTRIZ CÓMICA TRANSEXUAL DEL PERÚ

Proveniente de Pucallpa, a sus 21 años decidió dejar su calurosa tierra debido a problemas familiares con su padre, quien no aceptó su decisión de ser transexual. Por tal motivo, llegó a la capital en donde deslumbró por su gran sentido del humor.

Según contó en ‘Al Sexto Día’, antes de llegar a la capital, fue engañada en Pisco por unos sujetos inescrupulosos que la obligaron a prostituirse. Luego tuvo que ganarse la vida y mantener a su sacrificada madre mediante el comercio ambulatorio, pero su sonrisa y la gracia que llevaba dentro pronto empezó a aflorar.

Fue gracias a esta capacidad innata para la comedia que llamó la atención del Jorge Benavides, quien finalmente decidió brindarle un lugar en el staff de su programa cómico, convirtiéndose en la primera actriz cómica ‘trans’ de nuestro país y de la historia de la televisión peruana.