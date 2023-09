Como todos los años, la Chola Chabuca, personaje que encarna Ernesto Pimentel, estuvo en la conducción de la Teletón y se emocionó hasta las lágrimas por el caso de Aitana Lupita, una niña que nació a los cinco meses y le diagnosticaron parálisis cerebral.

Durante la transmisión en vivo, la figura de América TV se conmovió al conocer la historia de la señora Dorila Córdova, que casi todas las madrugadas sale con su pequeña de tres años desde su natal Chilete (Cajamarca) rumbo a la Clínica San Juan de Dios, en Chiclayo. Un recorrido de más de cuatro horas con la esperanza de darle una mejor calidad de vida a su hija.

“Cuando le dan su primera rehabilitación, desde ahí comencé a ver cambios. Yo no me voy a rendir nunca con Aitana. Vamos a seguir para adelante, hasta que logremos lo que nosotros queremos”, manifestó la madre de la menor en el video.

La Chola Chabuca no pudo evitar quebrarse ante cámaras al expresarle su admiración a la madre en el set de la Teletón. “Cuánta admiración muestras por el cariño y perseverancia con tu hija. Nos das una gran enseñanza. Tú has venido a darnos ejemplo de lo que se puede lograr”, sostuvo la ‘Chola Chabuca’ evidentemente emocionada.

En respuesta, la admirable madre, también con lágrimas, mencionó: “Me siento feliz de estar aquí. Gracias a la Teletón puedo darle terapia a mi hija porque la economía no nos permite no solo a mí, sino también a los niños que llevan terapia”.

En ese sentido, la Chola Chabuca le dio palabras reconfortantes. “Yo veo la esperanza, el hecho de los logros, una familia unida”, expresó.

CHILETE UNIDO

Como ejemplo de que el distrito de Chilete, la provincia de Contumazá (Cajamarca), es solidario, la señora Dorila anunció que reunieron S/ 860 para donar a la Teletón.

“Muchas gracias, Chilete, por ese dinero que es tan importante para otros. Tú desde tu amor nos estás dando un impulso y una esperanza”, expresó la Chola Chabuca con la voz entrecortada.

Asimismo, el colorido personaje manifestó estar agradecido a Dios por este momento.

“Teletón no se trata de quienes estamos o no están, sino de los que hoy saben de la necesidad y de la importancia de que no se corte la rehabilitación, de que se sumen más y esa lista de espera no se convierta en una lista de desesperanza”, aseveró.





