Marco Antonio Milosevic, el conocido conductor de la Teleferia, ha sido recientemente denunciado por Flor Guerra de no reconocer ni dar pensión a sus dos hijas.

La denuncia la realizó en ‘Magaly TV: La Firme’ y los reporteros de dicho programa salieron en busca de Marco Antonio, quien al ser abordado puso en tela de juicio su paternidad.

“Yo me he enterado hoy (de los bebés), he recibido una noticia de ella (...) A esta persona la he visto, exagerando, no más de cuatro veces, así que no he tenido contacto (...) Pueden ser mis hijas, como no también”, dijo.

En esa línea, deslizó la posibilidad de hacerse cargo de sus hijas solo luego que se reconozca (ADN) que es el padre biológico.

Flor Guerra, madre de mellizas, dijo que mantuvo una relación con Marco Antonio, que lo conoció en su centro de trabajo y que iban al departamento de él en Chorrillos.

“Le dije (sobre el embarazo) en noviembre (del 2022), me dijo que no podía ser (el padre). No me volvió a llamar ni escribir”, relató.

Finalmente, la madre hizo un pedido: " (Tuve) un embarazo riesgoso. Me he quedado con anemia y he tenido una cesárea. Lo único que pido es que me ayude con la leche, porque él -como padre- tiene la responsabilidad”.