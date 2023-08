Tefi Valenzuela se sigue abriendo paso en su carrera internacional, pero comentarios desatinados de sus compañeros del reality mexicano ‘Hotel Vip’ terminaron por hacerla sentirme por lo que la modelo peruana no habría aguantado más los ataques y se quebró en vivo.

A través de un video compartido por la cuenta oficial del Hotel VIP se ve a Tefi Valenzuela afectada y llorando por los chistes que hicieron sobre ella sus compañeros Roberto Tello y Carlos López, mejor conocido como ‘El Chevo’.

Ambos comediantes insinuaron que era una mujer que cambia servicios sexuales por dinero, y eso la hizo sentir mal. “Por tener un cuerpo así yo tengo que ser (…) Me jode que me hagan esas bromas estúpidas porque yo creo que nunca les he faltado el respeto tampoco a ellos”, dijo la joven, sin poder evitar llorar y sentirse mal.

“Que se burlen de mis cirugías nunca me ha importado, pero lo otro… A ver que te digan prostituta entre broma y broma, a ver nunca he dado motivos. ¿Qué saben de mi vida?”, dijo la modelo peruana.





¿Qué comentaron sus compañeros?

“Su mamá sospecha a que usted se la anda cog… varios, así como la Tefi, pura sospecha mamacita, nada es real hasta que se demuestre lo contrario”, se le escuchó decir a Roberto Tello.

