La conocida organización internacional TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño), que nació en California en 1984, dedicada a la organización de charlas gratuitas y que cuenta con ponentes especializados en todo el mundo, realizará de manera independiente, su 7ma edición TEDxLima, “Transformando paradigmas”. Esta tiene como propósito extender el mensaje de transcender y revolucionar con causa.

“Transformando paradigmas” contará con speakers peruanos e internacionales de diversos rubros, con visiones diferentes, pero que los une la pasión la transformación y por brindar sus conocimientos, empresariales, sociales, culturales, artistísticos y especialmente de gestores de cambios. Los ponentes compartirán sus experiencias en busca que Lima evolucione como una ciudad con talentos y con ganas de hacerse visible para el mundo.

“En esta ocasión buscamos darle prioridad a todos los que desean ser escuchados, esta es nuestra transformación, pero con causa, que lejos de destruir, romper, corromper, nosotros buscamos contruir con ideas, con educación, con fe y esperanza. Nosotros contruimos para nuestras próximas generaciones, dándole prioridad a Lima y en sí, a todo el Perú y a los talentos de todos los sectores multidiciplinarios como artes. Empresas, ciencia, cocina y toda persona que tiene algo que decir gracias a su experiencia de vida”, afirmó Ana Romero, organizadora de TEDxLima.

Durante los 7 años el evento ha contado con más de 50 ponentes. A inicios de pandemia contó con más de 10 mil espectadores en la versión online y más de 800 participantes, anteriormente, en las versiones presenciales.

“Entre los speakers peruanos se contará con la presencia de Carlos Añanos, Fundador de Aje Group; Yirko Sivirich, Diseñador de modas top que ha participado en diferentes eventos de nivel internacional; Marcelo Wong, Escultor, Artista seleccionado para realizar esculturas de premio “Iconos de Diseño”; Sergio Santa María, experto en biología y radiación espacial y cient´fico de la NASA; Julie Freundt, Cantante, compositora, productora y difusora musical peruana; Elena Romero, conductora y cantante peruana; Liliana Alvarado, Vicerrectora Académica de la UTP, Directora General de la Escuela de Postgrado UTP; y de ámbito internacional tenemos a Dayanni de la Cruz, Mujer súper bowl y Hard Rock Cafe” enfatizó la Licenciaria & Curator de TEDx Lima.

Bajo el tema "Transformando Paradigmas" el evento se realizará el 24 de noviembre .

Esta edición busca llegar a docentes de universidades, tanto públicas como privadas, es decir para aquellos que estén interesados en absorber todo el conocimiento que se compartirá en TEDxLima y generar la reacción y transformación del país, especialmente de Lima y todo el Perú, para llevarlo a ser visible en el mundo. En esta oportunidad, el modo de convocatoria de los asistentes ha variado, ya no se realizará a través de un proceso de selección como fechas anteriores. También contaremos con una presentación acústica del grupo We the Lion.

“El objetivo de este evento es modificar todos los cambios que han estado pasando en el 2020 y 2021 (pandemia) para poder transformarnos en este nuevo paradigma, buscamos transcender queremos nuevos comienzos, no quedanos en lo mismo, vivir el presente y poder realmente trascender como país, como región” recalocó Romero.

Al respecto, en el Perú se realizan desde hace 14 años diferentes eventos TEDx. Entre ellos destacan TEDxTukuy, TEDxCharacato (Arequipa), TEDxBarriosAltos, y TEDxMiraflores (Lima) TEDx Woman, entre otros. Que no son competencia, sino que cada uno tiene un objetivo diferente.

Para más información pueden entrar a la web: https://tedxlima.org/ o a sus redes sociales IG: https://www.instagram.com/tedxlima/?hl=es