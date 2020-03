Para la actriz Tatiana Astengo, “la monogamia es antinatural” tanto en hombres y en mujeres. La recordada ‘Reina Pachas’ de 'Al Fondo Hay Sitio’ considera que la fidelidad es un invento.

“Yo creo que ser fiel es un invento. Los animales, contados como los pingüinos, las palomas, son los únicos fieles (…) No solamente lo digo yo, hay estudios”, señaló a #Dilo con Jannina Bejarano de El Comercio.

NO SE OPONE AL MATRIMONIO

Aclaró que no se opone al matrimonio y que la persona que desee puede casarse con quien quiera, pero pide que en este tipo de relaciones se cumpla lo que exige el juramento, ya que hay tentaciones y lo más probable es que llegue el día en el que uno será infiel, y cuando eso ocurra, lo mejor es hablarlo como pareja.

“Porque el día que ya no puedas más y que saques los pies del plato —porque pasa— , que se hable, que sea claro y transparente”, sostuvo.

LEALTAD MÁS QUE FIDELIDAD

Pero “¿el amor y el compromiso no es más fuerte que la tentación?”, le preguntaron a Astengo, quien no dudó en resaltar que lo más importante es la lealtad.

“La lealtad, para mí, es mucho más importante que la fidelidad. Hay gente que cree que es lo mismo o que tiene que ver uno con lo otro, no”, precisó.

“Chicas, no pidan fidelidad, pidan lealtad. El día en que te canses de mí, me lo dices y ya vemos qué hacemos. No llegar a la mentira”, agregó.

Aunque reconoció que lloró por amor, señaló que luego analizó la situación y concluyó que, en realidad, "lloraba por otros temas, simplemente que esa persona en su momento abría la caja de pandora y hacía revivir aquellos otros momentos”.