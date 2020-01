La difusión de un video en torno al político Julio Guzmán —en el que huye de un incendio dejando a su colaboradora en un departamento en Miraflores—, se convirtió en el centro de críticas y burlas al líder del Partido Morado por una supuesta infidelidad.

Al respecto, la actriz peruana Tatiana Astengo opinó que estamos en un país “cucufato” tras el alarde que se hizo en redes sociales en torno a la situación que protagonizó Julio Guzmán.

“Estamos en un país tan cucufato que le damos tanta importancia a una infidelidad, como si fuéramos personas que hemos nacido para la monogamia. No, señores. Estamos equivocados. No estoy justificando, ojo. Guzmán no me gusta... pero de ahí a hacer toda esta exageración”, señaló.

“Las que más saltan son las mujeres. (Dicen) ‘ay, infiel’. Mamacita, abre los ojos. El hombre es infiel, la mujer también es infiel. Somos infieles, somos humanos. Eso de la monogamia piénsatelo bien, no existe”, agregó.

UN PAÍS MACHISTA

La actriz de telenovelas y cine sostuvo que no se cuestionó por igual a Julio Guzmán y a Daniel Mora, cuya esposa lo acusó por violencia familiar.

“Otro político golpeó a su mujer, la humilló, y dijeron ‘ay, que feo’. Este (Guzmán) ha sido infiel, (y han dicho) ‘qué desgraciado’. ¿Te das cuenta la balanza dónde está? Eso viene de un país machista”, precisó.

Finalmente, indicó que Guzmán Cáceres no se portó como un ser humano el haber abandonado a su colaboradora en el incendio.

Mirar el video a partir de 11:36