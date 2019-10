En el programa “Estás en todas” presentaron una entrevista exclusiva que Tatiana Astengo brindó a Choca Mandros. La actriz reveló detalles de sus inicios en su carrera profesional.

La actriz contó que su primera aparición en las pantallas grandes fue en la película “Pantalón y las visitadoras”. Sin embargo, confesó que casi queda fuera del elenco.

“No me convocan. Me entero que querían hacerme un casting y que habían dicho que yo estaba ocupada. Es verdad, yo estaba haciendo dos telenovelas pero eso no quita que yo pueda hacer un casting”, dijo entre risas.

Tatiana reveló que ella misma se comunicó con la producción de “Pantaleón y las visitadoras” y dijo que estaba dispuesta a presentarse a la audición en el horario que le indicaran.

“Yo llamé y dije 'hola, tengo entendido que el director quiere hacerme un casting. Yo cuando quieran estoy ahí para hacer el casting”, reveló la actriz Choca Mandros.