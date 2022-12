Karla Tarazona sorprendió a sus seguidores al revelar que uno de sus hijos le había manifestado que no quería ir al colegio por “vergüenza” en medio de su separación con Rafael Fernández .

La presentadora del matinal ‘D’Mañana’ se presentó en el último programa de YouTube ‘Preguntas que Arden’, del actor Cristopher Gianotti. Tarazona recordó episodios de su separación con el empresario de los huevos y cómo afectó a su familia.

La conductora de televisión le contó a Chirstopher Gianotti, en su programa multiplataforma, que su hijo expresó sentir “vergüenza” de asistir a sus clases, específicamente, por las declaraciones que había dado el ‘Rey de los huevos’ en los medios de comunicación. Añadió que tuvo que acompañar al menor a su institución educativa pese a todo.

“En algún momento después de mi última separación, uno de ellos me dijo: ‘no quiero ir al colegio’, porque le daba vergüenza lo que estaba pasando en ese momento, sobre todo por ciertas declaraciones que dio la otra parte y yo misma me paré y le dije: ‘¿No quieres ir al colegio? Te levantas porque yo te voy a llevar al colegio y tú vas a entrar conmigo y vas a ir al colegio. Me hice tripas y corazón, los llevé al colegio, los hice entrar y ahí están hasta el día de hoy”, reveló Karla Tarazona.

“Mi segundo hijo me dice: ‘Lo que no hablas, no duele’, y muchas veces ese ha sido mi escape, prefiero no hablar ni decir nada hasta que comencé a enfrentar poco a poco las cosas, que ha sido lo que ha pasado la última vez. Una semana, me pare y seguí. Vergüenza si sentía por toda la situación”, agregó.

La locutora radial explicó cómo es su actitud cuando vive una separación. “Puedo pasar una semana completa llorando. Pero cuando llega el día siete, ya digo bueno, ya pasó, hay que seguir”, expresó.

Ampay de Rafael Fernández

Casi tres meses después de anunciar su separación de Karla Tarazona, el popular ‘Rey de los huevos’ se dejó ver caminando por la playa abrazando a una joven, de quien aún se desconoce su identidad.

Al ver las imágenes del empresario, Magaly Medina consideró que todo indicaría que ya reinició su vida amorosa, aunque continúe negándolo. “Estas son fotos bastante evidentes, no sabemos de quién se trata”, dijo la ‘Urraca’.