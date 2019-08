Susy Díaz volverá a postular al Congreso: "No mostraré mis nalgas, sino mi cerebro"

Hace 24 años, Susy Díaz —con su popular número 13 en el derrier— conquistó más de 10 mil votos y se convirtió en congresista de la República. Ahora, la exvedette anunció que volverá a lanzar su candidatura.

" Yo hace 19 años dejé de ser congresista, pero me siento una perseguida política: me notifican de la Policía, de la Fiscalía y del Congreso. Me hicieron pagar S/200 mil de reparación civil por el caso de Valdimiro Montesinos y lo cancelé, pero el año pasado me llegó un documento que dice que debo S/188 mil más de intereses judiciales y es injusto. Todo eso me hace pensar que vuelva a la política", dijo la exvedette en diálogo con Perú21.

Aunque al inicio no quiso saber de política, Susy Díaz aseguró que tiene varios proyectos para apoyar a los ciudadanos.

"En el periodo pasado me invitaron partidos políticos grandes, pero no acepté, porque quería mi paz. Ahora sí lo haré, mientras ya me preparo para darle al ciudadano una mejor calidad de vida. Cuando fui congresista presenté 120 proyectos de ley y me aprobaron 34. Yo presentaba mociones para que no suba la luz, el agua, siempre defendiendo la economía de la población. Yo no iré a dormir al Congreso", precisó.

Susy Díaz entrega su primer sueldo de congresista a un asentamiento humano. (AP)

¿VOLVERÁ CON EL NÚMERO 13?

Para captar la atención de los ciudadanos, Susy Díaz en los años 90 no tuvo mejor idea que ponerse el número 13 en sus nalgas, pero ahora señala que ya está más madura y tiene otra estrategia.

" Ya no mostraré mis nalgas, sino mi cerebro que será mi gran arma y el público sabe cómo trabajo", indicó la exlegisladora.