¡Lo perdonó! Contra todo pronóstico, Susy Díaz decidió retomar su relación con Walter Obregón, pese a gritar a los cuatro vientos que no lo haría.

La exvedette aseguró en el programa 'Válgame’ que fue “el espíritu navideño” lo que la motivó a darle una nueva oportunidad al empresario de quien ya se había separado en más de una ocasión.

"Yo creo que el espíritu navideño (hizo que lo perdone), uno hay que perdonar, hay que pasar el Año Nuevo feliz. Si la pasas feliz y recibes el Año Nuevo feliz, entonces todo el año te va bien. Aparte que no conseguí repuesto”, comentó.

Susy Díaz volvió con Walter

Respecto al supuesto ‘ampay’ que le habrían hecho a Obregón, la excongresista aseguró que la tiene sin cuidado porque no habría ninguna situación comprometedora. “No vi ningún ampay de él (...) algo he escuchado, pero en ese video no veo ninguna chica”, aseguró.

Finalmente, Susy reiteró que espera pasar unas fiestas tranquila y por esta razón se reconcilió.

“Ya se acerca la Navidad, la Noche Buena, quiero tener una noche buena. De repente Walter en Navidad se va a comer el panetón a otra parte”.

Como se recuerda, a inicios de noviembre, Díaz comunicó su decisión a través de su cuenta de Facebook. "Ahora sí es definitivo mi relación con Walter Obregón llegó a su fin. Si un hombre me hace feliz se queda, si no, se va”, escribió.

Semanas atrás había denunciado por agresión a Obregón, aunque según aseguró el joven nunca existió una denuncia formal y la pareja regresó.