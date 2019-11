Susy Díaz sorprendió ayer a sus fans tras revelar que vuelve a estar soltera. A través de su cuenta de Instagram confesó que su relación con el joven empresario Walter Obregón llegó a su fin.

“Ahora sí es definitivo. Mi relación con Walter Obregón llegó a su fin. Si un hombre hace se queda, si no se va... Voy a hacer la dieta del huevo: Año Nuevo, hombre nuevo”, dijo.

La excongresista fue invitada al set de ‘Magaly TV: La firme’ para hablar sobre su situación sentimental. Al respecto, Susy reveló que la causa de ruptura amorosa fue por la inestabilidad emocional de su pareja. “Cuando estábamos en Lima estaba amoroso, cariñoso... Llegábamos a Huarmey [donde el joven tiene un negocio] y cambiaba, era amargado y frío. Hacía la dieta de la jamonada: no hacía nada", expresó.

Cansada de esta situación la ex de Andy V dijo que le puso un ultimatum a Obregón, y le dijo que si no cambiaba su forma de ser, se acababa la relación. “Yo le dije si tú me haces feliz te quedas, si no me haces feliz te vas”, comentó Díaz.

CREE QUE LE HICIERON BRUJERÍA

Susana Ivonne Díaz Díaz agregó que uno de los motivos por los que no continuó con el joven, que proviene del Norte Chico, fue porque las ex’s del sujeto le habrían estado haciendo trabajos relacionados con el más allá.

“Según el maestro chamán Jorge Abanto, allá [en Huarmey] sus ex’s nos están haciendo brujería para que nos separemos... Yo le dije, creo que nos están ‘macumbeando’ para que peleemos... Yo dije, eso no es vida, no da para más... Quedamos en separarnos, llegamos aquí [a Lima] y sacó sus cosas [de la casa de Susy]”, reveló.

Recordemos que Susy Díaz y Walter Obregón pusieron punto final a su relación en julio de este año, luego que la exvedette confesara que el joven la había maltratado físicamente.