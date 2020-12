Susy Díaz se encuentra soltera luego que se conociera un ‘ampay’ a su expareja Walter Obregón donde le fue infiel. Pese a las malas experiencias, la excongresista confía e que pronto encontrará nuevamente el amor.

“Espero que Dios me regale un hombre bueno en mi vida. Un compañero que sea casi de mi misma edad, de 45 años para arriba, fiel, que me respete. Deseo enamorarme rápido”, señaló Díaz en un comunicado de GV Producciones.

Del mismo modo, afirmó que para la próxima elegirá a un compañero basándose en el “cerebro y no el corazón”.

Díaz afirmó que hasta el momento no se ha vuelto a poner en contacto con su expareja y que no ha sufrido por amor. “Hay que alejarse de lo malo, él no me respetó, pero yo quedé como una lady porque siempre me porté bien”, señaló.

Cabe resaltar que la presentadora apareció ayer en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y reveló que ella se considera mala para la cocina.

