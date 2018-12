Susy Díaz reveló que un congresista intentó violarla y otros la acosaban cuando fue parlamentaria

En medio de las denuncias de la aeromoza Lana Campos y de la congresista Paloma Noceda, Susy Díaz recordó oscuros episodios que le tocó vivir cuando fue congresista en 1995. Ella denunció que fue víctima de acoso y hasta de intento de violación sexual.

"Fue horrible, pero ocurrió que un congresista ingresó a la fuerza a mi oficina en Azángaro. Me tiró al sillón e intentó violarme. Sin embargo, me defendí y logré salvarme porque lo golpeé. Además habían cámaras y sabía que eran pruebas en su contra. No recuerdo ni siquiera su nombre del tipo ya que no era muy conocido y pertenecía a un partido pequeño", precisó Díaz Díaz a Perú21.

Fue entonces que decidió comunicarlo a quien en ese momento era el presidente del Hemiciclo, Víctor Joy Way. "Él me dijo que diga el nombre de mi atacante, pero yo quería dedicarme a trabajar. Lo dejé allí porque lo importante era legislar, presentar proyectos y velar por la economía del país", precisó la ex vedette.

Entre otros incidentes, la ex parlamentaria mencionó que también fue víctima de acoso. "Otros cuatro parlamentarios me acosaban a diario. También los demandé ante Joy Way y pararon de perseguirme. Incluso, uno de ellos negó que me tocó la nalga, hecho que sí se vio en un video que ya no circula en Internet", indicó.

Díaz también narró a Perú21 su experiencia con el ex legislador Enrique Chirinos Soto. "Él primero me exigió que me abriera el saco en los Pasos Perdidos. Lo empujé y corrí al Hemiciclo", sostuvo.

La ex vedette también contó un episodio que vivió con el ex parlamentario Miguel Ciccia. En palabras de Susy Díaz, Ciccia estaba enamorado y quería hasta casarse con ella. "Me invitaba a viajar y me pedía matrimonio. Él se preguntaba '¿te imaginas que dos congresistas se casen? Sería una noticia a nivel mundial'", añadió.

La ex congresista apoyó las denuncias formuladas por la aeromoza Lana Campos y la parlamentaria Paloma Noceda contra parlamentarios como Moíses Mamani y Luis López Vilela.

