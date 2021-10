Tras el desagradable momento que pasó Susy Díaz luego de ser detenida por más de 12 horas en Migraciones de México y tener que regresar al Perú debido a que no se le permitió el ingreso al país azteca, la exvedette se mostró furiosa por el maltrato que sufrió.

Ya en Lima y en declaraciones para el programa “Magaly TV: La Firme”, la excongresista contó que decidió viajar junto a su amiga Deysi Araujo a Los Cabos, en Baja California; sin embargo, lo que sería un viaje para relajarse, terminó convirtiéndose en una pesadilla.

“Me han tratado horrible en Migraciones, de lo peor. Me gritaban, quedé incomunicada, me quitaron el celular, el pasaporte. Sin tomar un vaso de agua por cuatro horas y si iba al baño me perseguían, como si fuera escapar, como si fuera una terruca o una narcotraficante o una delincuente”, contó.

“Un chico de Migraciones me faltó el respeto y me dice: ‘¿Qué habrás hecho pues? Yo le dije: ‘¿Perdón? Yo no soy ninguna delincuente, por el simple hecho de ser peruana. Le dije: ‘¿Tú no sabes quién soy yo? Yo soy muy querida en Perú, allá me tratan como una reina’. Por eso ya no quiero entrar y así me digan que ya estoy ‘limpia’, no quiero entrar a su país”, acotó fastidiada.

Sobre las razones por las que esto ocurrió, la madre de Flor Polo manifestó que fue por un caso de homonimia, pero que ella está ‘limpia’. “Yo no tengo ninguna denuncia. La única que he tenido es porque fui congresista, pero ya pagué mi reparación civil de 200 mil soles. Mi vida es un libro abierto”, precisó.

Finalmente, la también empresaria detalló las acciones que tomará a continuación. “Quiero ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y hacer la denuncia respectiva y con esa denuncia ir a la embajada de México en Perú y ver que me reciba (el embajador). Yo ya no pienso viajar nunca más a allá porque son dos veces que me pasa esto y ya me da miedo”, dijo.

Le pasó lo mismo en setiembre

El 28 de septiembre pasado, Susy Díaz activó una alerta en el aeropuerto de México cuando quiso entrar a Cancún para celebrar su cumpleaños junto a Walter Obregón. En aquella oportunidad, Migraciones la dejó pasar sin problemas tras corroborar su información.

“Cuando viajé a Cancún me llevaron a migraciones por dos horas. Walter (Obregón) entró normal, pero a mí me dijeron que había una alerta en la computadora por una homonimia y me preguntaron que si tenía juicio o denuncia”, recordó en declaraciones al diario Trome.

VIDEO RECOMENDADO

Patricio Parodi: Esto dijo sobre su beso con Milett Figueroa en “La Academia”

null null