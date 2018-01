Ayer, Susy Díaz publicó en su cuenta de Facebook una foto que causó reacciones diversas entre sus seguidores. De acuerdo con lo que escribió la ex vedette, el rostro del reciente fallecido compositor Augusto Polo Campos se dibujó en una fotografía tomada del cielo.

Díaz agregó que en la imagen se podía al compositor criollo de perfil. "No sé cómo, de casualidad, se tomó esta foto y arriba en el cielo está la cara de Augusto Polo Campos feliz conversando de perfil", señaló la también ex congresista de la República.

Tras la publicación, muchos usuarios no dudaron en tomar lo dicho con humor.

Diversos cibernautas decidieron burlarse de lo manifestado por la ex vedette creando memes que de inmediato se han compartido en las redes sociales.



Ante ello, Susy Díaz no dudó en responderles y señaló que los que no ven a Augusto Polo Campos "no tienen compatibilidad con el universo".

"Bonita fotografía ayer te me apareciste Augusto en el universo cósmico fue muy lindo verte es como que me mandabas una señal hay personas que no pueden verte en la imagen ya que no tienen compatibilidad con el universo #augustopolocampos ♥️", escribió Susy en su cuenta de Instagram.