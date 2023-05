Susy Díaz tomó acciones legales contra Monique Pardo y le envió una carta notarial para pedirle que se rectifique luego que dejara entrever que está detrás de los mensajes de extorsión que recibió en los últimos días.

“Es así que su persona actuando con pleno desprecio a la verdad, a sabiendas de la falsedad de la información propalada antes los medios de comunicación, donde señala que mi persona tendría responsabilidad en un hecho delictivo de muy grueso calibre, como el delito de extorsión, afirmaciones que son inaceptables y falsos desde todo punto de vista, revelando la ausencia de verificación y falta a la verdad”; se lee en el documento.

En esa línea, la madre de Florcita Polo dijo que las declaraciones de la exvedette han mancillado su imagen por lo que le exige rectificarse en un plazo de 24 horas.

“Emplazamos para que dentro de las 24 (veinticuatro) horas de notificada la presente Carta Notarial nos dé respuesta, se rectifique en el mismo medio de comunicación que realizo dicha aseveración que han dañado mi honor y reputación”; aseveró.

¿Qué dijo Monique Pardo?

Monique Pardo denunció que unos extorsionadores le han pedido un millón de dólares para no atentar contra ella. En entrevista con Perú21 dijo que hay mujeres que le tienen envidia y serían las que están detrás de esta amenaza.

“En las llamadas, los delincuentes dicen que hay mujeres que me odian y que me han mandado a matar. En la primera oportunidad dijeron que eran dos, pero la última vez gritaron el nombre de una persona bastante desagradable para mí (Susy Díaz). No la cuento entre mis amistades, pero en el video dicen que una mujer me ha mandado a matar y que le pagó mil dólares”, sostuvo.

La intérprete de ‘No me quites mi caramelo’, sostuvo: “Una vieja gorda y boquerienta me tiene mucha envidia” . Sin embargo, evitó revelar nombres.