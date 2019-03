¿Por qué Susy Díaz considera a Brunella Horna más inteligente que ella?

Brunella Horna festejó su cumpleaños número 22 y para celebrar su fiesta invitó a Susy Díaz. Fotografías publicadas por la ex congresista en Instagram reiteran la amistad y química que une a la conocida dupla de la farándula local.

"Me llamó el manager de Brunella y me dijo que era sorpresa y llegué (al cumpleaños)", manifestó la también ex bailarina al programa 'Válgame Dios' en torno a los pormenores del acercamiento con la modelo chiclayana.

En opinión de Díaz Díaz, la empresaria y ex chica reality tiene un gran futuro. "Yo considero a Brunella más inteligente que yo, porque a los 22 años tiene muchas tiendas y sabe elegir a su pareja, un triunfador, un congresista", indicó la ex parlamentaria.

Recordemos que hace unos meses, Susy Díaz manifestó que Brunella Horna era su sucesora tanto en los negocios como en la televisión.

En torno al romance que Brunella Horna vive con el congresista Richard Acuña, la ex vedetrte señaló que pudo ver de cerca que ambos están muy enamorados y están en el mejor momento de su relación.

"Es una muñeca (Brunella). Los dos están bien enamorados, los veo a los dos muy enamorados. Veía a Richard muy pendiente de ella, que la cuidaba mucho", expresó al programa de Latina.



