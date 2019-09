Susy Díaz está más enamorada que nunca de Walter Obregón. En conversación con el diario Trome, la exvedette señaló que el ritual de baño con leche de burra, al cual se sometió en mayo del presente año junto a Sheyla Rojas, ha sido todo un éxito en su vida amorosa.

Es más, la excongresista se animó a señalar que el rito también ayudó a la conductora de ‘Estás en Todas’, quien hasta hace poco estuvo vinculada sentimentalmente al millonario libanés Fidelio Cavalli.

“El baño con leche de burra funciona porque yo no tenía ni un perro que me ladre y ahora estoy con Walter. Mira a Sheyla Rojas, que no tenía a nadie y ahora está rodeada de millonarios, nada de ‘chihuanes’", precisó Díaz, quien recomendó este ritual a otras figuras del espectáculo local.

"Yo le digo a Mirella (Paz) que rápido dará efecto ese baño (que se hizo), porque son maravillosos, le tengo mucha fe, trae matrimonio y bastante amor. Antes me lo hacía una vez a la semana y ahora, una vez al mes”, agregó.

RECUERDA CUANDO SHEYLA ROJAS BAÑÓ CON LECHE DE BURRA TRAS SEPARARSE DE PEDRO MORAL