¿Susy Díaz cambió radicalmente de look para cerrar etapa?

A pocos días de anunciar su rompimiento de Walter Obregón tras una fuerte discusión, Susy Díaz ha decidido retomar con su vida e incluso se lució con nuevo look.

Y es que parece que la exvedette dejó en el pasado a su joven amor y con ello también su clásica cabellera rubia la que cambió por una larga melena negra.

A través de su cuenta de Instagram, la excongresista mostró fotografías de su nueva imagen que acompañó con el mensaje: ¡Los quiero!

Sin embargo, una imagen previa muestra a Díaz con este nuevo color de cabello anunciando que se trata de una imitación que hará en el programa 'El Reventonazo de la Chola' donde participa como imitadora. "¿A quien imitaré este sábado a las 7 p.m.?, escribió.

Como se recuerda, hace unos días, la actriz cómica utilizó su cuenta de Twitter para informar del término de su relación de un año con un empresario 25 años menor que ella.

"El se puso todo colérico y tuve que llamar a la policía para que no pase a mayores. Yo quería terminar de forma amigable, pero él no quería. Todas las semanas peleábamos y eso no es vida, porque uno quiere una pareja para ser feliz. Él ya sacó todas sus cosas de la casa", señaló Díaz.