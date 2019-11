¿Será definitivo? Tras varios meses de relación y más de una ruptura, Susy Díaz informó sobre el término de su romance con el empresario Walter Obregón.

La popular exvedette compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que asegura que lo suyo con Obregón no va más.

“Ahora si es definitivo, mi relación con Walter Obregón llegó a su fin. Si un hombre me hace feliz se queda, si no se va (...) Voy hacer la dieta del huevo, Año nuevo, hombre nuevo”, escribió.

En declaraciones a El Popular, la excongresista dio detalles de las razones por las cuales decidió no continuar con el empresario y, según dijo, fueron los constantes cambios de su expareja los que la hicieron tomar esta decisión.

“Hemos terminado de mutuo acuerdo, es definitiva nuestra separación. Yo le dije bien claro que si me hacía feliz continuaría conmigo, pero como no me hacía feliz decidí que se vaya. Acá en Lima la pasábamos lindo, en Huarmey cambiaba completamente, paraba amargado, molesto, frío. Incluso hemos estado ahí por varios días y al final todo se enfrió, por eso acabamos para siempre”, comentó.

Como se recuerda, en julio de este año Susy anunció el fin de su relación con el joven luego que revelara que este la había agredido físicamente. Sin embargo, solo unos días después apareció en un programa de espectáculos asegurando que nada había pasado y besando a su ahora exnovio.

“Me jaloneó del pelo y me tiró al suelo. Tuve que pedir ayuda a los vecinos para que llamen a la Policía. Se molestó porque publiqué que él y yo habíamos terminado cuando íbamos a cumplir un año”, declaró en su momento.