Susy Díaz agradeció a Pitbull por usar su frase "vive la vida y no dejes que la vida te viva" "Live life, don’t let life live you. #MotivationMonday", escribió el intérprete en sus redes sociales.

- / - Pitbull sorprendió con la popular frase de Susy Díaz. (Foto: AFP) - / - Pitbull sorprendió con la popular frase de Susy Díaz. (Foto: AFP) - / - Pitbull sorprendió con la popular frase de Susy Díaz. (Foto: AFP) - / - Pitbull sorprendió con la popular frase de Susy Díaz. (Foto: AFP) - / - La ex congresista asistió a votar junto a su hija Flor Polo. (Susy Díaz) - / - (Instagram/@SuDiazOficial) - / - Susy Díaz se volvió a enamorar de un joven menor que ella. - / - Susy Díaz disfruta de las playas del Caribe en unas merecidas vacaciones. (Susy Díaz Instagram) - / -