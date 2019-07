Susy Díaz tras acabar su relación con joven de 29 años: "Nunca más con 'chibolos', ya estoy curada"

La exvedette peruana Susy Díaz (55) alarmó esta mañana a sus seguidores al escribir en sus redes sociales que terminó su romance con Walter Obregón (29) tras una fuerte discusión, a tal punto que tuvo que llamar a la Policía.

En diálogo con Perú21, la excongresista contó que no presentará una denuncia, ya que solo fue una pelea de pareja porque él no quería acabar con la relación.

"El se puso todo colérico y tuve que llamar a la policía para que no pase a mayores. Yo quería terminar de forma amigable, pero él no quería. Todas las semanas peleábamos y eso no es vida, porque uno quiere una pareja para ser feliz. Él ya sacó todas sus cosas de la casa", señaló la exvedette, quien el último domingo cumplió un año de noviazgo.

Susy Díaz también descartó rotundamente que volverá con Obregón y aseguró que ya lo bloqueo de sus redes sociales y llamadas.

"¡Ya no! Si tú tienes un aparato de televisión fallando, lo arreglas y vuelve a fallar, entonces hay que poner otro aparato sin fallas. Él ya no podrá comunicarse conmigo porque está bloqueado de todo. Yo no aguantaré a un chico 25 años menor que yo", refirió.

Aunque considera que siempre tuvo mala experiencia con algunos hombres, la exparlamentaria no le cierra las puertas al amor, pero esta vez pondrá sus condiciones.

" Nunca más con 'chibolos', ya estoy curada. Lo que sí haré es elegir bien, esta vez tiene que ser un hombre de mínimo 48 años y que vaya a mi ritmo. No me voy a desesperar en encontrar", precisó.

CORAZÓN DE PIEDRA

Susy Díaz recordó que sus malas relaciones hicieron que cada vez sea más fuerte y ahora es una mujer muy práctica.

"Mi corazón está hecho una piedra de tantos hombres que han pasado por mi camino. He conocido mujeriegos, borrachos, pegalones, callados, fumones, así que no sufro como antes. Yo ya soy práctica en estos temas. Con mis 55 años muchas personas en el amor me han pagado mal", manifestó.

