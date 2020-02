Seguir una carrera musical no es nada fácil y eso lo sabe bien Susan Prieto, destacada participante de realitys de canto. Pese a que se hizo notar a nivel nacional en “Perú tiene talento”, a sus 16 años, tuvo que lidiar con diversos y polémicos comentarios por su aspecto físico: su sobrepeso.

Si bien ella sabe que jamás tuvo un prototipo delgado, no se sintió menos que otras personas y salió a derrochar su talento, gracias al apoyo que tuvo de su madre.

“En televisión hay personas a las que les gustas y a otras no, pero la familia es muy importante. Mi mamá fue una base fuerte para mi seguridad y personalidad porque hay muchas personas que no tienen a quién contar sus cosas”, dijo la cantante, quien es representante de la campaña ‘Cómodo con nuestra piel’ de la marca Renzo Costa.

Susan Prieto le pide a Magaly Medina no seguir con sus críticas contra las mujeres de talla grande. (Foto: Difusión)

Sin embargo, la artista señaló que en televisión todavía existe el estereotipo del cuerpo perfecto y criticó a Magaly Medina por seguir burlándose del aspecto físico de las personas. Años atrás la periodista de espectáculos le dijo a Tilsa Lozano: “si hay una gorda le voy a decir gorda, si es chancha, le voy a decir chancha”.

“Me parece súper mal lo sigue diciendo en televisión, yo no me voy a poner a decir lo que ella se ha operado. Aunque directamente no ha hablado de mí, sigue refiriéndose a las personas con sobrepesos, así que quizás tiene gordofobia”, manifestó la cantante de 26 años.

“Ella antes era un poquito más llenita, así que de repente tiene un trauma que nunca quiere ser gorda y raja. Magaly es la última que debería hablar del físico de otra persona. Lo que ella hace es un bullying y yo no creo que se sienta bien cuando alguien la insulta o le dice algo feo”, agregó.

Ante toda esta situación de bullying, Susan Prieto decidió participar en la campaña de Renzo Costa, ‘Cómodos con nuestra piel’, que busca concienciar a las personas.

“Ha sido genial participar en esta campaña porque me representa y también a muchas personas en el mundo. Qué bueno que una marca peruana haga este tipo de cosas para frenar el bullying que se sufre a diario. En el Perú no es muy tocado este tema”, refirió.