Susan Prieto se pronunció sobre la polémica entre Farik Grippa y Sergio George, la cual ha provocado un fuerte enfrentamiento entre el salsero y su compañera Gaby Zambrano en los últimos días. La artista e influencer, quien actualmente se encuentra retomando su carrera como cantante, lamentó que sus compañeros estén enemistados por culpa de terceros, por lo que hizo un llamado a la calma.

“Yo no estoy del lado de nadie. Los quiero mucho, ambos son mis amigos tanto Farik Grippa como Gaby Zambrano. A mí me da muchísima pena que entre cantantes se estén atacando. Deberían trabajar tranquilos y no meterse en estos dimes y diretes ”, señaló la cantante, quien estuvo presente en el evento #HablemosDelTema en el marco del lanzamiento de la toalla femenina “Kotex 2 en 1″.

Para la influencer, el salsero cometió un gran error al firmar su contrato sin asesorarse de lo que implicaba cada una de sus cláusulas. En otro momento, increpó a Sergio George por jugar con las ilusiones de su colega.

“Firmar a la loca ha sido el error de otros compañeros, a veces pasa eso cuando se nos ofrece alguna oportunidad que nos deslumbra, pero no cualquiera puede venir a jugar con tus sueños de esa manera. Si no estás seguro, es mejor no firmar”, cuestionó.





CUESTIONA A SERGIO GEORGE





La cantante peruana también condenó las polémicas declaraciones de Sergio George en contra de Gabriela Herrera, a quien llamó despectivamente “tiktokera” a través de las redes sociales.

“No me parece que el señor se meta a descalificar a otros artistas como Gabriela Herrera, que no tengo el placer de conocer, pero si me pareció súper mal que venga desmerecerla por ser de redes. Afuera puede haber muchos artistas y grandes cantantes, pero el talento pesa más”, comentó la ganadora de ‘Perú tiene talento’.

Pese a no estar de acuerdo con su actitud, Susan Prieto no descartó trabajar al lado de Sergio George, aunque aclaró que primero buscaría asesoría antes de firmar un contrato.

“Tendría que leer bien el contrato porque luego no me gustaría que me sorprendan con cosas. Si es una puerta abierta y una buena oportunidad obviamente la tomaría, pero claramente tendría que estar bien asesorada”, contó la cantante, quien tiene como manager a nada menos que su mamá.

Susan Prieto en el evento #HablemosDelTema (Foto: Perú 21 / Kathy Ortega)





¿REGRESA A LOS REALITYS?





Susan Prieto aseguró que actualmente se encuentra enfocada en retomar su carrera como cantante y adelantó que pronto sorprenderá a su público con populares covers, pese a que estos son bastantes cuestionados.

La artista también descartó participar en algún reality de canto, y por el contrario, dijo que le gustaría incursionar en los nuevos programas como ‘El Gran Chef Famosos’ o ‘Tierra de Famosos’.

“Seguiré en las redes sociales, ahí es donde nací y crecí. A los concursos de televisión no regresaría porque ya sé cómo funciona y no me gusta mucho. A los realitys musicales de plano no, pero a otro tipo de realitys sí sería divertido para que la gente me conozca como soy”, añadió.