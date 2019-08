Susan Ochoa vuelve a hablar de 'El artista del año': "El tema con Gisela no ha quedado zanjado"

La cantante Susan Ochoa volvió a pronunciarse sobre su salida de el programa 'El Artista del Año'. Esto al ser consultada sobre la salida de la actriz Andrea Luna de la edición de 'Reinas del Show', también conducido por Gisela Valcárcel.

Según dijo Ochoa, para ella la dignidad es lo primero y eso habría motivado su salida de este reality de talento. Sin embargo, comentó que no conocía de lo sucedido con Luna quien, como se recuerda, fue eliminada de este programa en medio de una polémica.

“La verdad no sabía lo que sucedió con Andrea Luna en el programa. Pero para mí, ni por un trabajo ni por una oportunidad en televisión iba a consentir algo que me afecte. La dignidad es lo primero”, señaló.

Respecto al tema legal que ocasionó su salida del programa conducido por Valcárcel, Ochoa aseguró que aún no ha sido resuelto pues está en manos de sus abogados.

“¿Mi situación con Gisela? El tema no ha quedado zanjado, de eso se están encargando los abogados y veremos qué pasa. Solo les puedo decir que siempre hablé con la verdad y no se trató de un berrinche, como dieron a entender”, señaló.

Como se recuerda, Luna fue retirada en el versus de eliminación tras la decisión del jurado que optó por elegir a Dorita Orbegoso pese a que esta última había obtenido una calificación bastante baja en su presentación.

"Si no me hubiese quedado en mi casa y no venía esta noche a bailar. He dejado un montón de cosas", dijo la actriz tras ser eliminada.