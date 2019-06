Viña del Mar destaca a Susan Ochoa y recuerda sus dos Gaviotas de Plata

Luego de la polémica desatada tras la renuncia de Susan Ochoa del programa “ El artista del año” al sentirse minimizada con las declaraciones de Gisela Valcárcel , ahora la organización de Viña del Mar recordó la victoria de la cantante en Chile.

"Recordamos a la ganadora de Viña del Mar 2019, Susana Ochoa", fue el mensaje que utilizó la organización para destacar el talento de la cantante peruana que se alzó con dos Gaviotas de Plata.

Este mensaje cae bien a Susan Ochoa y respalda su labor como cantante, sobre todo luego que, a través de Facebook, revelara que se sintió humillada por Gisela Valcárcel.

"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", inició Ochoa.

"Las gaviotas no las gané por un escándalo. Las gané gracias a sacrificio, lágrimas y dolor. Para mí tienen un gran valor. Esas gaviotas tienen el nombre del Perú", agregó.