Susan Ochoa tras sentirse 'humillada': "Ya disculpé a Gisela Valcárcel" [VIDEO]

Con esa fortaleza que interpreta sus canciones, Susan Ochoa vuelve a reaparecer. La artista aseguró que aún no está recuperada al cien por ciento luego que renunciara a 'El artista del año' por sentirse 'humillada' con los comentarios de Gisela Valcárcel , pero eso no impedirá seguir con su carrera musical.

En diálogo con Perú21, la cantante aclaró su situación. "Estoy mejor, medicada aún, sigo tomando mi pastillita que son necesarias para mi corazón. Ese problema no viene ahorita y no se generó por lo que pasó (dejar el reality), porque este problema del corazón lo tengo desde siempre. Los partos de mis niños no han sido tan buenos", dijo.

Pese a que vivió una situación incómoda en el reality al ser minimizada por su logro en Viña del Mar, Susan Ochoa no guarda rencor y ya disculpó a la 'Señito'.

" Yo disculpo a todos, a ella (Gisela Valcárcel) también. En un momento estaba molesta porque me hicieron sentir mal, pero todos cometemos errores", expresó.

Para demostrar que no ha perdido su humildad, la cantante espera algún día limar asperezas con Gisela Valcárcel.

"Si se da, bien. Yo estoy dispuesta a escuchar, a conversar, por mí no hay ningún problema. Yo llegué al programa con buena actitud, con alegría, y también la quería conocer. Si ella en algún momento quisiera conversar sabe mi número", precisó.

NO AL SILLÓN ROJO

Tras la renuncia al reality 'El artista del año', se se especuló que la cantante se iba a presentar en 'El valor de la verdad', para contar toda su verdad sobre el problema con la 'Señito'.

Incluso, señalaban que el dinero que iba a obtener en el sillón rojo sería para el pago de su penalidad en el reality.

" No voy a estar, no está dentro de mis planes. A Betito lo quiero conocer, pero no en ese sillón rojo. A parte que no me gusta hacer sentir mal a otras personas. Si a mí me hicieron sentir mal, está bien, todos tenemos errores, pero no voy a pagar mal por mal", dijo la ganadora de dos gaviotas de Plata de Viña del Mar.

