¿Susan Ochoa se sentará en el sillón rojo de 'EVDLV'? Esto dijo su esposo

Hace una semana, Susan Ochoa renunció sorpresivamente al reality 'El artista del año' luego que viera minimizados sus logros obtenidos en Viña del Mar por parte de Gisela Valcárcel.

Esta controversia llevó a una serie de especulaciones sobre el futuro de la cantante nacional y se mencionó que estaría sentada en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'.

Incluso, Beto Ortiz declaró en RPP que "estás seguro de que Susan Ochoa se va a sentar en el sillón rojo" y que "la están esperando".

En diálogo con Perú21, el representante y esposo de la artista nacional, Edgar Ferrer, negó tajantemente que la cantante se presentará en 'El valor de la verdad'.

"No. Definitivamente eso no es cierto. Hay muchas especulaciones, pero eso no va a suceder ni este sábado ni a futuro. Tampoco hubo acercamientos. Susan no pertenece a esa parte de programas. Absolutamente no estará ahí", sostuvo Ferrer.

