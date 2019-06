Susan Ochoa reaparece y revela que tiene problemas cardiacos: "Aún sigo medicada"

La cantante Susan Ochoa reapareció en la pantalla chica con un nuevo look luego que hace dos semanas renunciara al reality 'El artista del año' por sentirse 'humillada' con los comentarios de la conductora Gisela Válcarcel.

La artista nacional contó a las cámaras del programa 'Válgame Dios' que el estrés, su problema al corazón y el conflicto con la 'Señito' afectaron su salud, a tal punto que se encuentra medicada.

" Todo esto me chocó mucho. Yo tengo un problema al corazón y estuve medicada y aún sigo así, pero a darle con fuerza. No es que me haya querido separar de ustedes", dijo la intérprete de 'Ya no más'.

También agregó que los comentarios negativos en las redes sociales le afectaron a ella y a su hijo. " Mi niño leyó muchas cosas que a mí también me chocaron y me hicieron mucho daño", precisó.

Susan Ochoa ya quiere pasar la página del mal momento y por eso agradeció a sus seguidores por el apoyo constante en las redes. "Les agradezco a la gente por todo el apoyo que he recibido a través de mi página. Les agradezco por mantenerme viva con sus aplausos", dijo.

La ganadora de la dos Gaviotas de Plata de Viña del Mar reapareció con un nuevo look . (Latina)

