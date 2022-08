No se quedó callada. Susan Ochoa estuvo en ‘América Hoy’ en una entrevista y se enfrentó a las conductoras de este programa cuando criticaron su vestuario durante la gala de ‘La Gran Estrella’. Janet Barboza ‘picó' a Ochoa diciéndole “avispón verde”.

“Le acabo de decir avispón verde, siento que mucho verde, el enterizo no me molesta. Si se hubiera quitado las mangas se hubiese visto más estilizada, pero el conjunto no me desagrada, siento que le queda bien”, dijo Barboza.

Ante eso, Ochoa no se quedó atrás, y respondió: “Lo principal es que tú te sientas bella y empoderada. Ahora, si viene una Carolina Herrera a ponerse a criticarme, me podría preocupar... A mí me gusta”.

Susan Ochoa le responde a Janet por decirle avispón

“Lo principal es que una se sienta cómoda, le guste y suficiente con que a nosotras nos guste. Nosotros los artistas tenemos que vernos como artistas. Soy chatita sí, pero eso no me impide nada”, agregó.

La conductora entonces abrazó a Ochoa, destacando la ‘correa’ que tuvo para afrontar las críticas sobre su vestuario.