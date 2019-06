Susan Ochoa reapareció con emotivo mensaje en Instagram tras renuncia a 'El artista del año'

La cantante Susan Ochoa reapareció en sus redes sociales luego que se desatara toda una polémica por su renuncia del reality 'El artista del año' al señalar que se sintió "humillada' con los comentarios de Gisela Valcárcel.

A través de su cuenta de Instagram, la artista nacional solo recordó los momentos alegres que vivió en Viña del Mar donde ganó dos Gaviotas de Plata por su interpretación del tema 'Ya no más'.

"Gracias por todos los momentos bonitos que viví en @elfestivaldevina. Gracias por hacerme recordar y no solo esos lindos momentos, sino también ese enorme abrazo cálido y ese beso que me brindó la alcaldesa Virginia Reginato. Gracias Chile por todo el cariño y respeto que desde el primer día que llegue a ustedes me hicieron sentir", escribió la cantante.

Tras esta publicación, sus seguidores destacaron su talento y le sugirieron olvidarse del reality de la 'Señito'. También que se enfoque en su carrera y busque nuevas ventana de exposición.

Recordemos que el esposo de la cantante, Edgar Ferrer, declaró en el programa 'Válgame Dios' que Susan Ochoa está con un cuadro de estrés y con prescripción médica.

"Ella en realidad ahora está con atención médica, está un poquito mal", dijo la pareja de la artista.

