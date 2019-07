Susan Ochoa habla tras presuntamente ser vetada de 'En boca de todos': "No entendí por qué lo hicieron"

La cantante nacional Susan Ochoa rompió su silencio y se pronunció sobre su ausencia en el set del programa ' En boca de todos ' , espacio en el que anunció que se presentaría; sin embargo, nunca apareció.

La intérprete de 'Porque esta hembra no llora' había anunciado en sus redes sociales que iba a participar de una secuencia especial del programa, pero, al parecer, habría sido vetada tras haber renunciado al programa de Gisela Valcárcel.

Ante la noticia, el conductor de “Válgame Dios”, Rodrigo González ‘Peluchín’, le preguntó cómo se sintió tras ser invitada a “En boca de todos” y finalmente no ser considerada para salir en una secuencia de ayuda social.

"Susan, ¿cómo te sentiste cuando te invitaron a otro programa de canal 4 y te dijeron Susan gracias por venir hoy pero no vas a salir al aire porque hay órdenes de gerencia que no manejamos?", le preguntó el conductor a la cantante.

"Realmente tampoco fue así. (Ellos) me habían invitado a dos programas pero después me dijeron que (mejor) más adelante (risas). Me daba un poco de vergüenza porque ya lo había publicado en mis redes pues y yo estuve con toda la disposición...pero así es la vida", reveló Susan Ochoa.

"Era un caso social, yo tampoco entendí (por qué lo hicieron). Pero por algo suceden las cosas", agregó notablemente incómoda.