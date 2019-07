Susan Ochoa a Marisol tras retractarse contra Gisela Valcárcel: "Por pantalla no te puedes dejar maltratar"

La cantante Susan Ochoa se mostró sorprendida luego que su colega Marisol se retractara de decir que "fue maltratada y tratada peor que un trapeador" en el reality 'El gran show' de 2015, que conducía Gisela Valcárcel.

La intérprete de 'Ya no más' le aconsejó a la 'Faraona de la cumbia' que siga con su denuncia pública y no le tenga temor a nadie.

"Las cosas pasan por algo y hay que tener valor para denunciar, para decir lo que nos está pasando. No por oportunidad de trabajo, de estar en pantalla puede estar en juego nuestro amor propio, nuestra dignidad", dijo la ganador de dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar.

Susan Ochoa agregó que respeta la decisión de la cantante de cumbia. "Me sorprende, pero paz y amor para todos. Ella es una mujer luchadora, así que hay que seguir con nuestro camino (...) El perdón existe, sé que también las personas nos equivocamos, pero nada mejor que reconocer, pedir disculpas de corazón y no volverlo a cometer", manifestó.

Gisela Valcárcel presuntamente humilla a Susan Ochoa. (América TV)

SUSAN OCHOA SE ENFRENTÓ A GISELA VALCÁRCEL

Recordemos que Gisela Valcárcel y Susan Ochoa protagonizaron un incómodo momento el sábado 8 de junio en la edición de 'El artista del año', luego de perder un enfrentamiento musical con Daniela Darcourt.

" Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla", dijo la 'Señito'.

"No hay problema, desde el primer momento", respondió Susan. Ante ello, Gisela respondió nerviosa y cortó la respuesta de la concursante: " no lo estoy diciendo por ti. Si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser más que el otro seríamos más felices, el que tú brilles no significa que otros se opaquen".

"¿Y quien ha dicho lo contrario? No es mi personalidad", respondió la cantante nacional.

Pero el momento tenso continuó. " No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos Gaviotas de Plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)", concluyó Gisela Valcárcel ante una nerviosa y llorosa Susan.

