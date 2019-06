Magaly Medina: Susan Ochoa "se cansó porque hace dos programas la están vilipendiando duramente"

Magaly Medina defendió a Susan Ochoa tras renunciar al programa 'El artista del año'. La conductora de televisión indicó que "pusieron en duda las dos Gaviotas" que la peruana ganó en Viña del Mar.

"Hizo que se sintiera ofendida", indicó Magaly Medina sobre el caso de Susan Ochoa y Gisela Valcárcel. "La 'señito' debe de estar bien molesta porque no le gustan los desplantes", indicó la presentadora de televisión.

"Ochoa se cansó porque hace dos programas la están vilipendiando duramente", manifestó Magaly Medina en la última edición de su programa.

Como se recuerda, Susan Ochoa indicó que daba un paso al costado de "El artista del año" a través de su cuenta personal de Facebook.

"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", indicó la cantante peruana.

Por su parte, Gisela Valcárcel manifestó que no sabía la razón de la renuncia de Susan Ochoa.

"Hoy Susan Ochoa, según sus propias palabras, dio un paso al costado y dijo no estará en la siguiente gala. Pidió que la entiendan, y quiero hacerlo. He visto este video varías veces y no encuentro que haya sucedido algo que la hiciera sentir mal. Los que me conocen saben que cuando me equivoco, pido perdón, pero también sé defender la verdad y cuando no entiendo algo. Susan, mis compañeros de producción y yo te hemos esperado siempre con los brazos abiertos, tú sabes cómo fuiste a ensayar la semana pasada, tú lo sabes, ¿por qué ahora esto? No lo entiendo, pero bueno, es importante que tú te sientas bien", indicó Gisela Valcárcel en Instagram.



Magaly Medina

TE PUEDE INTERESAR: