Susan Ochoa estaría atravesando un cuadro de estrés tras renunciar a "El artista del año" [VIDEO]

Susan Ochoa renunció a “ El artista del año” luego de acusar a Gisela Valcárcel de humillarla. Ahora, el esposo de la cantante, ganadora de dos Gaviotas de Plata, declaró a “Válgame Dios” que ella está con prescripción médica.

“Ella en realidad ahora [...] está con atención médica, está un poquito mal”, expresó el esposo de Susan Ochoa.

Asimismo, según Rodrigo Gonzalez, quien leyó un mensaje que le envió Susan Ochoa, ella habría zanjado el tema con su pronunciamiento y estaría sufriendo un cuadro de estrés, por lo que se encuentra en reposo.

“No quiero hacer un circo de todo esto, no es lo mio, yo ya conté como me sentí y hasta aquí llego. No es lo que quiero para mi carrera […] ya dejé las cosas claras” , leyó Rodrigo González.

Como se recuerda, Susan Ochoa a través de un video compartido en su cuenta de Facebook anunció la decisión de dar un paso al costado en el programa conducido por Gisela Valcárcel, luego de que sintiera que su trabajo había sido desvalorizado y que la conductora diera a entender que ella se sentía más que otros artistas.

Cabe señalar que Susan Ochoa tomó esta decisión luego de la sexta gala de “El artista del año”.