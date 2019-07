Susan Ochoa arremete contra Gisela Valcárcel: "No vengas a minimizar mi trabajo, porque a mí me costó"

Susan Ochoa se enfrentó de nuevo a Gisela Valcárcel porque, supuestamente, la animadora la humilló tras minimizar su triunfo en el festival Viña del Mar 2019. En una entrevista con 'Día D', la cantante exigió respeto para su trabajo como artista.

“Me duele que las personas menosprecien mi trabajo. Como digo, si a ti no te gusta, bien. Yo no te exijo, yo no te pido, solo quiero respeto. Y también, no vengas a minimizar mi trabajo, porque a mí me costó”, precisó Ochoa.

También recordó su breve paso por el reality de la conductora y aclaró que tuvo razones justificadas que la hicieron tomar la decisión de retirarse de la competencia del reality.

“Yo no me fui por berrinche, yo me fui porque me sentía mal, y porque siento que me hicieron sentir mal, porque minimizaron mi trabajo. Yo te digo una cosa, a mí tus logros no me pueden importar nada, pero por lo menos respétame”, agregó indignada.

La artista peruana recordó que antes de ser cantante trabajó en variados oficios para mantener a su madre y hermanos luego que su padre falleciera. “Yo he vendido canchita, mazamorra, cocada, arroz con leche. Además, he podido trabajar como trabajadora del hogar, limpiando casas, cuidando niños. También he subido a los carros”, señaló.

Recordemos que la producción de Gisela Valcárcel envío una carta notarial a intérprete de 'Ya no más' en donde también le exige el pago de S/33 mil por dejar el programa de América Televisión.

¿QUÉ DIJO GISELA?



En medio de la emisión en vivo de su reality, Gisela Valcárcel le dijo a Susan Ochoa que "si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser más que el otro seríamos más felices, el que tú brilles no significa que otros se opaquen".

Agregó que "no importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)".



