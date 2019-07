Susan Ochoa dejó atrás 'El Artista del Año' y recibirá condecoración de la OEA

Han pasado ya algunas semanas desde que la cantante Susan Ochoa abandonó su participación en el programa 'El Artista del Año' y, pese a la complicada situación que le tocó atravesar por esta renuncia, nuevamente vuelve a brillar.

Según se conoció, el próximo 18 de julio, la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar, recibirá de la Organización de los Estados Américanos (OEA) un reconocimiento a su talento y logros en el escenario.

La intérprete de 'Ya no más' recibirá en Washington DC el premio International Gold Excellence Award otorgado por la organización Peruvian American National Council (PANC). Esto en el marco de las celebraciones por el 198° aniversario de la Independencia del Perú.

La artista fue invitada, además, al Senado de los Estados Unidos, así como en el Capitolio y su premiación concluirá con una cena de gala en el hotel Marriot en la capital norteamericana.

De esta manera, Ochoa deja en el pasado las críticas y discrepancias en las que se vio envuelta con Gisela Valcárcel tras su salida del reality de talentos y del que la cantante se retiró por sentirse "humillada".

OLVIDA EL PASADO



Como se recuerda, l a cantante Susan Ochoa, a través de sus redes sociales, anunció su salida del programa 'El Artista del Año'. Por intermedio de su cuenta de Facebook, la artista nacional confesó haberse sentido "humillada".

"Doy un paso al costado en el programa 'El Artista del Año'. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien"

Luego de ese mensaje la conductora de televisión manifestó que no comprendía qué ocurrió, porque ella ha revisado varias veces el vídeo y no encontraba "nada malo". Sin embargo, posteriormente le ofreció disculpas.



"Si en algo yo fallé te pido disculpas. Tal vez un día la vida nos dé la oportunidad de reencontrarnos", manifestó la conductora de "El artista del año", dijo Valcárcel en una de las ediciones de su programa.