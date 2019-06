Susan Ochoa deberá pagar penalidad de S/33 mil a Gisela Valcárcel por renunciar al reality [VIDEO]

La cantante Susan Ochoa no se derrumba ante las adversidades y asegura que ya pasó la página tras la polémica que generó su renuncia al reality 'El artista del año' , por sentirse humillada con los comentarios de Gisela Valcárcel. En ese momento, la artista prefirió callar, pero ahora ya no se esconderá más.

Ya más recuperada, la ganadora de dos Gaviotas de Plata de Viña del Mar contó a Perú21 que le llegó una carta notarial donde le exigen el pago de 8UIT (S/33.600) como penalidad de incumplimiento de contrato.

"Me mandaron mi carta notarial de las 8 UIT que se tiene que pagar, pero yo no me retiré por incumplimiento. Yo tomé esa decisión (de irse del reality) porque me sentí mal. No sé (si pagaré), como no sé nada de leyes, mejor no me meto", dijo la cantante.

NO A LOS REALITYS

Con toda la experiencia que pasó en 'El artista del año', Susan Ochoa ya no tiene pensado regresar más a un reality.

" No está dentro de mis planes, así que mejor prefiero brindarle al público música. Yo llegué con la actitud positiva. Fue un nuevo reto porque antes no había hecho una coreografía y estaba aprendiendo", dijo la artista nacional.

También negó tener poses de divas, como muchas personas comenzaron a criticar tras su salida del espacio de la 'Señito'.

"Yo nunca dije: 'No quiero que me hagan esta cargada, a pesar que recién estaba operada'. En algún momento casi me doblo la nuca. No fue que me quise dar poses de diva, eso me hizo sentir molesta, con mucho dolor porque personas que me mostraban sonrisa, luego dijeron cosas negativas de mí", señaló.

